Civitavecchia, Tedesco verso l'azzeramento della giunta

Una riunione che ha generato un orientamento clamoroso. Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco avrebbe deciso di puntare sull'azzeramento della Giunta, da annunciare a partire dalla prossima settimana.

Il meeting in programma oggi pomeriggio a Palazzo del Pincio avrebbe dovuto chiarire alcune posizioni. Conferme dell'attuale squadra di assessori o ritocco a stretto giro per un significativo rimpasto? Ma stando alle indiscrezioni che trapelano dai corridoi del Comune, il primo cittadino avrebbe virato su una scelta più tranchant, vale a dire ripartire da zero.

Da lunedì se ne dovrebbe sapere di più. Intanto i prossimi giorni si preannunciano decisamente caldi sul fronte politico. © RIPRODUZIONE RISERVATA