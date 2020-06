© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva approfittato del lockdown, sapendo che nessuno sarebbe potuto andare a trovare l'anziana che assisteva. Così una badante di 46 anni aveva pensato bene di fare incetta dei gioielli della padrona di casa e il 18 maggio, alla riapertura dei Compro oro, è andata a venderne una parte.La badante, una romena, non aveva però fatto i conti con la nipote dell'assistita. La donna, recatasi in casa quando è stato possibile tornare a visitare i congiunti, si è subito accorta del furto e lo ha denunciato alla Polizia.A quel punto, gli agenti diretti dal vice questore Paolo Guiso hanno effettuato dei controlli presso alcuni Compro oro, che hanno l'obbligo di identificare e registrare la clientela, mantenendo anche le foto dei singoli oggetti e la data e l'ora delle operazioni effettuate. E in uno degli esercizi sono stati trovati alcuni dei "pezzi" trafugati dalla badante, alla quale è stato facile risalire proprio attraverso l'identificazione del Compro oro.Siccome però mancavano ancora alcuni gioielli, i poliziotti hanno effettuato anche una perquisizione a casa della romena. E lì sono stati rinvenuti altri preziosi, poi riconosciuti dalla vittima del furto, che ha così potuto recuperare l'intera refurtiva.La 46enne badante è stata denunciata per furto e ricettazione di gioielli.