Civitavecchia, furto nell'ufficio del presidente del Consiglio comunale: rubati i documenti sul bilancio

Una porta forzata e un furto che fa discutere. Questa mattina al Comune di Civitavecchia si sono accorti che la porta dell'ufficio della presidenza del consiglio comunale è stata forzata. Qualcuno, fra venerdì sera e domenica, è entrato nella stanza e ha portato via la cartella relativa ai documenti del bilancio.

Un fatto molto strano, anche perchè gli amministratori del Pincio hanno accertato che chi è entrato all'interno dell'ufficio ha cercato anche qualcosa nel pc di una collaboratrice.

Scossa la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari: "Un accadimento che lascia molto perplessi. Perchè manca solo quel documento? Chi è entrato non voleva portare via oggetti di valore. Speriamo che venga fatta chiarezza sulla vicenda". Il Comune ha sporto denuncia.

Un altro caso singolare quindi, dopo quello della "talpa", legato alla questione del forno crematorio. Ultimo aggiornamento: 19:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA