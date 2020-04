Civitavecchia, li fermano per controllare l'autocertificazione e li denunciano per spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I controlli, a causa dei divieti dovuti all'emergenza Coronavirus, sono serrati, ma loro se ne andavano lo stesso in giro con dosi di droga già pronte per essere vendute. Per questo un uomo e una donna, in due diverse operazioni, sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Civitavecchia.In entrambe le circostanze, i militari hanno fermato i soggetti per verificare il loro diritto a circolare. Il primo controllo è avvenuto in centro città e indosso all'uomo sono stati trovati circa 35 grammi di hashish suddivisi in dosi.L'altro fermo è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria e ha riguardato una donna con precedenti specifici per spaccio. A lei sono stati trovati dai militari 15 grammi di cocaina, anche in questo caso già divisi in dosi per la vendita.Uno dei due, la Finanza non specifica chi, ha anche tentato di avventarsi, senza riuscirci, su uno degli uomini delle Fiamme gialle e per questo è stato denunciato, oltre che per spaccio, anche per resistenza a pubblico ufficiale.Sia l'uomo che la donna, inoltre, sono stati multati per non aver ottemperato alle misure previste dall'emergenza Coronavirus.