Civitavecchia, l'ex sindaco 5 Stelle Antonio Cozzolino denuncia "Il Popolo Inquinato"

“Sono stato costretto a sporgere denuncia nei confronti del profilo facebook “Popolo Inquinato” perché in un post di qualche giorno fa questo profilo fb avvertiva che, finiti alcuni procedimenti giudiziari che vedono coinvolti i gestori del profilo, il sottoscritto e alcuni ex consiglieri comunali del M5S sarebbero stati "visitati presso le rispettive abitazioni private" dalle persone che avrebbero subito questi procedimenti giudiziari”.E’ quanto ha scritto sul suo profilo facebook l’ex sindaco grillino di Civitavecchia Antonio Cozzolino, che si è recato alla caserma dei carabinieri di via Antonio da Sangallo per sporgere denuncia. Gli inquirenti ora dovranno risalire a chi ha materialmente scritto le presunte minacce.“Gli insulti non mi fanno né caldo né freddo – conclude Cozzolino sul suo post - dopo 5 anni di diffamazioni, calunnie e offese di ogni tipo, la cosa non mi crea particolari problemi. Ma le minacce e le istigazioni all'offesa non le posso tollerare”.