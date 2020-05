Civitavecchia, spaccio di coca sul territorio: sgominata banda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quell'andirivieni di giovani in un'abitazione di via Tarquinia li aveva insospettiti già da qualche giorno. Così ieri i carabinieri hanno deciso di fare un blitz in quella casa e i risultati sono stati decisamente fruttuosi.Già, perchè proprio lì agiva una banda di spacciatori. Tre le persone che la formavano: due uomini di 45 e 56 anni e una donna di 42. I tre attiravano i clienti e gli vendevano dosi di cocaina. Nell'appartamento sono stati trovati 85 grammi dello stupefacente e ben 5 bilancini.Il blitz è avvenuto dopo che i carabinieri hanno fermato un giovane che aveva appena acquistato una dose di coca. Subito dopo il blitz nell'abitazione e il ritrovamento di droga e materiale. Il sistema messo in piedi dai tre era ingegnoso: la donna fungeva da "palo", il 56enne da pusher, prendendo contatti con gli acquirenti. Il terzo, il 45enne, attendeva gli ordinativi in casa e preparava la dose richiesta.Sul mercato la droga trovata e sequestrata avrebbe fruttato ai tre circa 10 mila euro. Tra l'altra oltre alla coca e ai bilancini, i militari hanno rinvenuto nell'appartamento anche 4.300 euro in contanti contenuti in una busta di cellophane e nascosti sotto un lavandino. Probabile che fossero i soldi "guadagnati" dall'illecito commercio.I tre sono stati tutti arrestati e posti ai domiciliari con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.