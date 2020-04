Civitavecchia, 40enne trovata morta in casa al De Sancits: probabile un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una quarantenne di Civitavecchia è stata trovata cadavere oggi pomeriggio a Civitavecchia, presso il quartiere De Sanctis. Si chiamava Fabiola Farini e a trovarla sono stati i Carabinieri che, vista la situazione, sono stati costretti a forzare la porta d'ingresso. L'hanno trovata riversa a terra.Fabiola Farini viveva sola e a dare l'allarme è stata la sorella preoccupata dal fatto che non rispondesse al telefono. Così ha deciso di andare a casa della sorella e poi, in mancanza di risposte, di avvisare i militari. Questi ultimi, una volta sul posto, sono entrati, ma una volta all'interno dell'appartamento non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 40enne.Gli inquirenti propendono per la tesi del malore che avrebbe stroncato la donna. Sul caso è stata comunque aperta un'indagine e il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. A chiarire definitivamente le cause del decesso sarà l'autopsia che verrà svolta all'istituto di Medicina legale di Roma.Fabiola Farini era nata e cresciuta a Campo dell'Oro dove era molto conosciuta. Non caso sono piovuti tantissimi messaggi di cordoglio non appena si è sparsa la notizia della scomparsa.