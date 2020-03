Ultimo aggiornamento: 11:16

La Costa Diadema è da questa mattina in rada tra Civitavecchia e Santa Marinella. La nave da crociera, proveniente da Dubai e con a bordo solo i membri dell'equipaggio, ha fermato i motori in atteda di ricevere l'ok all'attracco in porto, oppure di sapere quale sarà la sua prossima destinazione."A questo punto l'ok deve darlo il ministro dei Trasporti Paola De Micheli - commenta il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco -. Non ho il potere di negare l'ingresso in porto. Ho manifestato per vie ufficiali con la pec inviata ieri al Mit, la mia contrarietà. Ora la responsabilità di questa decisione spetta al ministro. La situazione, anche sanitaria di Civitavecchia è ben nota al Mit. Abbiamo ormeggiata già la Msc Grandiosa con marittimi poisitivi al Covid 19, sta proseguendo lo sbarco della Costa Victoria, non possiamo gestire anche la Diadema che potrebbe avere a bordo membri dell'equiopaggio positivi al Coronavirus".Intanto con lo sbarco di 218 italiani all'alba si è chiuso il collegamento passeggeri con Barcerllona. La nave Grimaldi continuerà a fare la spola tra Civitavecchia e la Spagna ma solo per trasportare merci.