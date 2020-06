Il Pd: "Piantiamo un albero per ogni vittima civitavecchiese del Covid"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un albero in ricordo di ogni vittima civitavecchiese del Covid 19. Questa l’idea lanciata dal gruppo consiliare del Partito democratico.“Anche la nostra città è stata duramente provata dall’emergenza sanitaria e ha pagato il caro prezzo di 42 vite spezzate dal Coronavirus. Quelli che ci hanno prematuramente lasciato non hanno nemmeno avuto le esequie che consentono ai propri cari di separarsi con la consolazione dell’ultimo saluto, della vicinanza dei parenti e degli amici. Crediamo – scrivono Marco Piendibene, Marina De Angelis e Marco Di Gennaro - che Civitavecchia debba poter dedicare un luogo per non dimenticare i defunti di questa calamità e per capire che uno dei modi per combattere questa epidemia è proprio la cura dell’ambiente. Se è vero che la deforestazione e la perdita di biodiversità fanno cadere le barriere naturali all’espansione dell’epidemia, possiamo simbolicamente piantare un albero per ogni vittima del coronavirus nella nostra città".E i consiglieri dem hanno già individuato un’area verde dove piantumare i nuovi alberi, ovvero il parco Yuri Spigarelli di San Gordiano dove sono in corso i lavori di restyling. “Gli alberi potranno essere donati dalle stesse famiglie dei defunti o da chiunque altro voglia aderire all’iniziativa, compresa la stessa azienda (l'Enel, ndc) che si sta occupando della ristrutturazione del parco. Ogni albero potrà portare accanto una dedica a cura di coloro che hanno donato la pianta stessa”. Un’idea per la quale il gruppo del Pd spera di ottenere un voto unanime dal consiglio comunale.