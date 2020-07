Civitavecchia, oggi nessun caso di Covid: tutti negativi i tamponi collegati alle due donne positive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nuovi casi di Covid a Civitavecchia continuano a non creare cluster. C'era timore in città, e anche all'ospdeale San Paolo, dove l'altro giorno due donne di 44 e 82 sono risultate positive, per la possibilità di nuovi contagi. Invece per ora la situazione resta sotto controllo.I tamponi effettuati dal Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 4 sul personale sanitario e su parenti, amici e conoscenti venuti in contatto con le due donne, infatti, hanno dato tutti esito negativo.Non solo, ma in base al bollettino regionale diffuso poco fa dalla Regione, a Civitavecchia ci sono due malati "attivi" in meno (da 7 a 5) e uno a Santa Marinella (da 2 a 19. Questo perchè, spiega l'assessorato alla sanità della Regione, la bassa positività risultata in queste persone il 2 luglio scorso, peraltro in casi di soggetti già guariti (erano stati infatti definiti "di ritorno"), "non è espressione di contagiosità".Da segnalare, inoltre, la guarigione di un'altra donna di Cerveteri, una paziente che si era infettata nel cluster del San Raffaele di Roma. Nella città etrusca è rimasto quindi un solo positivo.