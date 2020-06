Operatrice sanitaria del San Paolo positiva al Covid, allarme all'ospedale e a Tolfa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'infermiera 29enne di una cooperativa sociale, un'operatrice sanitaria del San Paolo. E all'ospedale risplode l'incubo Coronavirus. Questo perché ieri un'addetta che lavora nel reparto di Medicina, residente a Tolfa, è risultata positiva a uno dei tamponi cui la Asl continua a sottoporre il personale a campione.La donna, completamente asintomatica, è stata immediatamente posta in quarantena e contemporaneamente sono scattati i controlli al San Paolo. Già sottoposti a tampone tutti gli operatori - medici, infermieri e ausiliari - venuti a contatto con la donna. Si attendono naturalmente gli esiti, anche se c'è la speranza, visto anche che le misure di precauzione all'ospedale sono rimaste molto alte, che non vi siano altri contagiati.Isolate naturalmente alcune persone del nucleo familiare e alcuni amici dell'operatrice a Tolfa, comune che era "Covid free" da quasi due mesi e dove invece torna l'allarme.Riguardo al caso dell'infermiera civitavecchiese, invece, la Asl è ancora in attesa dei risultati dei tamponi effettuati sulle 5 persone ritenute più vicine alla donna. Anche in questo caso, considerando che il Covid dovrebbe essere stato contratto dalla 29enne oltre due settimane or sono, si spera che non vi siano ulteriori infezioni.Quel che è certo da questi nuovi casi, comunque, è che il virus continua a circolare anche sul territorio di Civitavecchia e dei comuni vicini e che è assolutamente necessario non abbassare la guardia.