Civitavecchia e Santa Marinella, i nuovi casi di Covid sembrano isolati

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passate 48 ore dalla comunicazione dei due nuovi casi di Covid a Civitavecchia e Santa Marinella e la situazione stabile. Nel senso che il bollettino regionale appena uscito non registra nuovi contagiati sul territorio della Asl Roma 4.In altre parole, i due nuovi positivi, entrambi scoperti con i tamponi effettuati all'ospedale San Paolo dove i pazienti risultati infetti erano entrati per dei piccoli interventi, non dovrebbero aver creato cluster familiari e neppure nella cerchia degli amici. I tamponi effettuati dalla Asl alle persone vicine ai due hanno infatti dato tutti esito negativo. C'è quindi la concreta speranza che si tratti di casi isolati, peraltro del tutto asintomatici.Stando così le cose, a Civitavecchia restano due malati "attivi" di Covid e a Santa Marinella uno. Nel comprensorio più allargato, tre a Cerveteri e uno a Ladispoli, ma questi casi sono tutti riconducibili al focolaio esploso all'istituto San Raffaele di Roma.