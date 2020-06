Virus, un nuovo caso a Civitavecchia e uno a Santa Marinella: torna l'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proprio quando sembrava che il trend fosse ormai stabile senza nuovi positivi da settimane e con Civitavecchia in attesa di diventare comune "Covid free", ecco la doccia fredda. Il bollettino regionale diffuso poco fa parla infatti di un nuovo positivo a Civitavecchia e di uno a Santa Marinella.La comunicazione proveniente della Asl Roma 4 è un po' contraddittoria, nel senso che nel riassunto generale si afferma che non ci sono nuovi casi, ma guardando il dettaglio si scopre che rispetto a ieri Civitavecchia sale da 1 a 2 contagiati e Santa Marinella da 0 a 1. Successivamente la conferma della stessa Asl dei due nuovi positivi.Da quel che si è appreso, sembra che entrambi gli infetti siano stati scoperti durante un ricovero all'ospedale San Paolo per dei piccoli interevnti. Sottoposti a tampone, come da prassi, sarebbero risultati positivi al Covid, seppur completamente asintomatici.I sanitari hanno provveduto a isolare immediatamente i due contagiati e contemporaneamente è iniziata la ricostruzione dei loro contatti recenti. Parecchie, da quel che trapela, anche in base a quanto riferito dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per ciò che concerne il malato della cittadina balneare, le persone dei nuclei familiari sottoposte a quarantena precauzionale e anche qualcuna della cerchia di amici.