Civitavecchia, il Covid in situazione di stallo

Un'altra giornata contrassegnata dallo zero su tutta la linea. Questo il responso del bollettino regionale per Civitavecchia e il comprensorio relativamente al Coronavirus. Oggi, zero nuovi contagi, nessun decesso e neppure la guarigione dei pochi malati "attivi" rimasti.In città ce n'è sempre uno e si attende che si negativizzi per dichiarare il comune "Covid free". Idem a Santa Marinella, da oltre due settimane con un solo contagiato "attivo".Diversa la situazione a Cerveteri e Ladispoli. Nella città etrusca, negli ultimi giorni si sono registrati tre casi, tutti relativi al cluster della clinica romana San Raffaele. Attualmente, però, tutti i positivi sono ricoverati nella capitale.A Ladispoli, invece, è stato infettato un operatore sanitario che lavora al San Raffaele, una donna. La paziente è stata posta in quarantena e viene costantemente monitorata dalla Asl Roma 4.