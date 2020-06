Civitavecchia, la settimana si chiude senza "Covid free"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitavecchia sperava di poter festeggiare l'uscita dall'incubo Coranavirus entro la settimana, ma non è stato così. Il bollettino regionale da poco uscito registra uno zero su tutta la linea. Quindi, nessun nuovo positivo, nessun decesso, ma neppure l'attesa guarigione dell'ultimo malato "attivo". L'obiettivo "Covid free" resta quindi vicinissimo, ma per raggiungerlo occorre attendere ancora.Stessa situazione a Santa Marinella. Anche nella Perla da oltre due settimane c'è un solo contagiato "attivo" e anche qui si attende la sua guarigione per poter entrare tra i comuni "Covid free". Pure in questo caso l'auspicio è che non si debba aspettare ancora a lungo.Restando al comprensorio, rientra in territorio "positivo" Ladispoli, dove una donna, operatrice dell'istituto San Raffaele di Roma, divenuto cluster, è risultata positiva. La donna è stata posta in quarantena e la Asl sta ricostruendo i suoi contatti.A Cerveteri, invece, confermati i tre pazienti positivi, tutti ricoverati al San Raffaele fino a pochi giorni fa e trasferiti altrove. Nessun pericolo in città, però, visto che i tre malati attualmente ricoverati in ospdali romani.