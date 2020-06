Per il "Covid free" Civitavecchia e S. Marinella devono attendere ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra giornata di attesa sul fronte Coronavirus. Il bollettino regionale, ed è la notizia più importante, non ha fatto registrare nuovi casi di positività, né nuovi decessi sia a Civitavecchia che nel comprensorio.Ancora non si può festeggiare l'obiettivo "Covid free" in città e a Santa Marinella. Oggi, infatti, non ci sono stati guariti. A Civitavecchia restano quindi due malati "attivi", a Santa Marinella uno.Intanto al Centro diagnostico Buonarroti contina l'indagine di sieroprevalenza. Su oltre 2400 cittadini sottoposti al test, 115 sono risultati positivi. Dopo il 27 maggio, però, appena 11 le persone che in base agli esami sono risultate essere venute a contatto con il virus. E di queste, solo il 19enne e la 28enne di cui si è riferito nelle settimane scorse sono risultati positivi al tampone. E comunque non hanno infettato nessuno.Tornando all'esito dei test, la percentuale di cittadini civitavecchiesi che hanno "incontrato" il Covid è del 3% circa. Ciò vuol dire che il 97% della popolazione è esposto al virus. "Un dato preoccupante - spiega il dottor Carlo Tarantino, direttore del Centro Buonarroti - nel caso in cui ci dovesse essere una seconda ondata"