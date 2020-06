Civitavecchia, altri 2 guariti: obiettivo "Covid free" a un passo

Non è ancora la notizia attesa da mesi, ma certo ora l'obiettivo è davvero vicinissimo. Il bollettino regionale appena diramato parla di altri due guariti dal Coronavirus a Civitavecchia. Ciò significa che al momento i malati "attivi" sono soltanto due e che l'ingresso tra i comuni "Covid free" è a un passo.

Una ottima notizia che fa il paio con l'ennesima giornata senza nuovi positivi e senza nuovi decessi.

Per quanto riguarda il comprensorio, tra i centri non ancora "Covid free" resta solo Santa Marinella, dove da oltre una settimana c'è un solo contagiato "attivo". Chissà che entro la settimana sia Civitavecchia che la Perla del Tirreno non possano festeggiare insieme l'uscita dall'incubo virus. © RIPRODUZIONE RISERVATA