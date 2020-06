Civitavecchia sempre a zero casi, ma il Covid free" è ancora rinviato

Oltre due settimane di riapertura e Civitavecchia continua a mantenere lo zero nella casella dei nuovi casi di Coronavirus. Segno che nonostante qualche comportamento discutibile, il virus sembra ormai lontano dalla città. In compenso, però, il comune non può essere considerato "Covid free" perché ci sono ancora 4 malati "attivi".

Stesso discorso per Santa Marinella, dove al momento c'è un solo contagiato dal Coronavirus. Finché non si sarà negativizzato, però, non si potrà parlare di cittadina "Covid free".

Intanto nel tendone installato all'esterno del San Paolo, gli addetti del Dipartimento di prevenzione della Asl continuano a effettuare i test sierologici su operatori sanitari e forze dell'ordine. Gli esami, fa sapere la responsabile del settore, la dottoressa Simona Ursino, andranno avanti almeno fino a fine mese. © RIPRODUZIONE RISERVATA