Civitavecchia, il Coronavirus non fa più paura. Oltre 1200 test sierologici effettuati dalla Asl

Il bollettino regionale recita uno zero su tutta la linea per quanto riguarda il Coronavirs. Due gli zeri positivi, quelli relativi a nuovi casi e nuovi decessi. Uno negativo, visto che non c'è stata nessuna guarigione. Ma considerando che a Civitavecchia ci sono solo 4 contagiati "attivi" e a Santa Marinella addirittura uno, ormai il Covid free" è davvero vicino.

Interessanti, invece, i dati concernenti i test sierologici effettuati dalla Asl. Dei 1386 cittadini contatattati, 1208 si sono sottoposti all'esame e 27 sono risultati positivi. Positività che però non è stata poi confermata dai successivi tamponi.

