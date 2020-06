Allumiere "Covid free", Santa Marinella quasi. Zero casi a Civitavecchia

Una domenica molto positiva in chiave Coronavirus. Il bollettino regionale appena uscito segnala zero nuovi contagi e zero decessi a Civitavecchia. Un trend, dunque, che si rafforza sempre più.

Ma sono i comuni vicini che possono esultare maggiormente. Soprattutto Allumiere. Uno dei due guariti di oggi risiede infatti nella cittadina collinare che ora è ufficialmente "Covid free", nel senso che non ha più nessun positivo.

Ottime notizie anche per Santa Marinella. L'altro guarito è infatti un abitante della Perla del Tirreno, dove al momento c'è un solo contagiato "attivo". L'obiettivo di comune "Covid free" è quindi vicinissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA