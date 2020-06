Ancora pochi giorni e Civitavecchia sarà "Covid free"

Un conto alla rovescia che va avanti da quasi un mese e che ormai è vicinissimo allo zero. Già, perché Civitavecchia ha ancora solo 4 contagiati "attivi" da Coronavirus e si avvia, nel giro di pochi giorni, a diventare "Covid free".

Il bollettino regionale, arrivato pochi minuti fa, parla di zero contagi e zero decessi e di una nuova guarigione a Civitavecchia.

Dall'inizio dell'epidemia i casi di Coronavirus sono stati 293 in città. Le guarigioni a oggi sono 247, 4, come detto, le persone ancora malate. Ben 42 sono però le vittime del virus, perlopiù anziani delle Rsa focolaio Madonna del Rosario e Bellosguardo. Un numero che resta molto alto. © RIPRODUZIONE RISERVATA