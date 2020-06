Civitavecchia vicina al "Covid free": solo 5 malati attivi

Nessun nuovo positivo, il decesso di un'anziana ospite della Rsa focolaio Bellosguardo alla clinica Columbus di Roma, risalnte a qualche settimana fa e due guariti. E' l'esito del bollettino odierno della Regione sul Coronavirus.

La notizia più importante, al di là dell'ennesima vittima, la numero 42 dall'inizio dell'epidemia, è il traguardo sempre più vicino degli zero malati a Civitavecchia. In effetti con le due nuove guarigioni, in città sono rimasti soltanto 5 contagiati attivi. Nel giro di pochi giorni si dovrebbe quindi arrivare al "Covid free".

Buone notizie anche per quanto riguarda i due giovani risultati positivi nei giorni scorsi: nessuna delle persone poste in quarantena per aver avuto contatti con loro è infatti risultata positiva al secondo tampone. Dovrebbe quindi essere scongiurato il pericolo di nuovi cluster. © RIPRODUZIONE RISERVATA