I test sierologici eseguiti nel laboratorio di via Buonarroti hanno portato alla luce un nuovo caso di positività dopo quello del 19enne contagiato nei giorni scorsi. Si tratta di una ragazza del '92 e, secondo la ricostruzione degli ispettori del Dipartimento di prevenzione della Asl, il contagio è da ricondurre al cluster familiare."Il nucleo era stato già sottoposto a quarantena tra marzo e aprile - spiega la dirigente Asl Simona Ursino - perché uno dei componenti era risultato positivo. La ragazza pochi giorni fa è stata sottoposta a nuovo controllo tramite l'esame di sieroprevalenza che ha evidenziato la presenza di anticorpi. Il tampone ha confermato il sospetto. La famiglia era stata già attenzionata, ma abbiamo comunque attivato l'indagine epidemiologica per risalire ai contatti avuti recentemente dalla giovane".Intanto il bollettino regionale riportato anche quattro nuovi decessi, avvenuti anch'essi in strutture romane alcune settimane fa. Si tratta di 2 uomini e 2 donne ospiti delle Rsa Bellosguardo e Madonna del Rosario. Con loro le vittime del Covid in città salgono a 41, perlopiù anziani dei due istituti focolaio.