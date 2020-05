Civitavecchia, Covid sconfitto per il momento: si registrano solo guariti

Dieci guariti ieri tra Civitavecchia (7) e Santa Marinella (3), altri 3 oggi, tutti residenti in città. Facendo i debiti scongiuri, sembra proprio che per il momento il Covid sul territorio sia stato sconfitto.

I dati del bollettino giornaliero della Regione continuano a essere molto confortanti. Oggi nessun nuovo positivo (per il dodicesimo giorno di fila) e altri 3 guariti. Ieri per l'appunto erano stati 10, di cui 3 a Santa Marinella.

Un trend in forte discesa, dunque. In città attualmente i contagiati ancora "attivi" sono appena 34, nella Perla del Tirreno soltanto 5. Resta un positivo anche ad Allumiere, mentre Tolfa è "Covid free" già da diversi giorni.

Naturalmente non si può abbassare la guardia e si devono continuare a osservare le regole di precauzione (distanziamento e uso dei dispositivi di prevenzione) per evitare il ritorno del Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA