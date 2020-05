Civitavecchia, il virus è sempre più lontano: ancora zero contagi

Anche per la giornata di oggi il bollettino regionale è più che incoraggiante. Sono 8 giorni consecutivi che non si registrano nuovi casi di positività sia in città che nei comuni del comprensorio, mentre le guarigioni crescono di giorno in giorno. Ieri altri 7 civitavecchiesi hanno sconfitto la malattia e ora per loro inizia la convalescenza.

Intanto, questa mattina, alla seconda tenda allestita all'esterno dell'ospedale San Paolo, sonocominciati i test di sieroprevalenza su operatori sanitari e forze dell'ordine. La postazione è divisa in due parti con due percorsi separati: uno per chi si deve sottoporre a test, l'altro per chi deve eseguire il tampone.