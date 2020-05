Civitavecchia, record di guariti dal virus: superata quota 200

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Coronavirus retrocede ancora. Oggi è stato raggiunto un numero record di guariti in città: per la precisione 202, con i tre appena comunicati dal bollettino regionale, tutti residenti a Civitavecchia. Dall'inizio dell'epimedimia, dunque, restano contagiati in modo attivo" "solo 53 pazienti. Naturamente, al numero dei cittadini colpiti dal Covid vanno aggiunti i 34 deceduti, perlopiù anziani delle Rsa focolaio Madonna del Rosario e Bellosguardo.Altra notizia positiva, oltre i guariti, il fatto che ormai da una settimana intere sia in città che nel comprensorio non si registrano nuovi casi di positività.Da domani intanto inzia la campagna di sieroprevalenza della Asl Roma 4 con i primi 50 test su personale medico e infermieristico del San Paolo, compresi medici di base e pediatri di libera professione, e su agenti di Polizia e militari della Capitaneria di porto.