Virus, a Civitavecchia da cinque giorni solo guariti

I debiti scongiuri sono d'obbligo, ma da cinque giorni a Civitavecchia e nel comprensorio dal Covid si guarisce soltanto. Anche oggi il bollettino regionale parla di zero contagi. L'unico positivo della Asl Roma 4 si registra a Rignano Flaminio.

Non solo, ma a confortare ulteriormente è il numero crescente di guariti. Oggi altri quattro, tutti residenti a Civitavecchia. Ciò significa che il numero di coloro che hanno sconfitto il virus in città sfiora quota 200 (siamo a quota 199) e che i contagiati "attivi" sono scesi a 56.

Un motivo in più, ora che è partita la fase 2, per continuare a utilizzare comportamenti virtuosi e impedire che il Covid torni a diffondersi. Ecco perché scene di assembramento come quelle di domenica scorsa al Pirgo sono assolutamente da evitare. © RIPRODUZIONE RISERVATA