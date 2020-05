Coronavirus, a Civitavecchia,terzo giorno di fila senza positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tendenza è sempre più netta: a Civitavecchia e nel comprensorio il Coronavirus è in grande regressione. Anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, il bollettino parla di zero contagiati. L'unico caso della Asl Roma 4 si è registrato a Campagnano e peraltro fa riferimento alla Rsa focolaio Santa Maria del Prato.Insomma, il Covid al momento fa davvero meno paura. Non è il caso di abbassare la guardia, come ripetono autorità ed esperti, ma utilizzando le giuste precauzioni si può ricominciare a condurre una vita se non come prima, almeno vicina alla normalità pre-Covid.Restando all'aspetto sanitario, oggi c'è un nuovo guarito in città, che fa calare il numero dei contagiati "attivi" a 62. Complessivamente a Civitavecchia dall'inizio dell'epidemia le persone positive sono state 289. Di queste, 34 sono decedute (perlopiù anziani delle Rsa focolaio Bellosguardo e Madonna del Rosario, a cui vanno aggiunte le 6 vittime di Santa Marinella, Allumiere e Tolfa), 193 hanno sconfitto il virus e, come detto, 62 sono ancora malate e quindi in quarantena.