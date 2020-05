Civitavecchia "senza" virus e da oggi il San Paolo non ha più reparto Covid

Nessun nuovo contagiato. Un'altra giornata molto positiva per Civitavecchia e il compresorio. Il bollettino regionale uscito da pochi minuti parla infatti di zero nuovi positivi.

Invece, sono guarite altre 5 persone sul territorio. Quattro sono di Civitavecchia e portano il totale di coloro che hanno sconfitto il virus a quota 189. L'altro cittadino negativizzato è di Santa Marinella.

Intanto, da oggi, il San Paolo è ospedale covid free, quindi senza più reparto per i contagiati da Coronavirus. Da lunedì inizieranno le attività di pulizia e sanificazione del reparto di Medicina e una settimna dopo torneranno attive le unità tradizionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA