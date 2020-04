Civitavecchia, 7 guariti e un solo nuovo contagio

Sempre più scarno il bollettino regionale sui contagi da Coronavirus a Civitavecchia e nel comprensorio. Oggi si registra un solo nuovo positivo in città: si tratta di uomo che era già in quarantena e e le cui condizioni sono peggiorate, tanto da richiedere il tampone.

In compenso, il bollettino giornaliero si arricchisce di guariti. Oggi se ne contano 5 a Civitavecchia, uno a Tolfa e uno ad Allumiere. Con loro il numero di coloro che sono usciti dal Covid, supera ampiamente quota 100 nel comprensorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA