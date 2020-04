Civitavecchia, 11 guariti e 2 soli nuovi casi positività al virus

Il bollettino regionale dirmato poco fa parla di 11 persone guarite dal Coronavirus sul territorio. Di queste, 9 sono di Civitavecchia, per la maggior parte operatori sanitari. Hanno sconfitto la loro battaglia contro il virus anche altri 2 dipendenti del San Paolo residenti a Cerveteri.

In città si registrano anche due nuovi casi positivi. Entrambi i soggetti erano già in isolamento domiciliare per precauzione, ma con l'aggravarsi delle loro condizioni cliniche è stato necessario il tampone per capire se fossero infette. E l'esito, appunto, ha confermato il contagio. © RIPRODUZIONE RISERVATA