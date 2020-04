Un altro decesso per Covid-19 alla Rsa Bellosguardo di Civitavecchia. Si tratta di una donna di 83 anni residente in città. E' la quarta vittima da quando la struttura di Boccelle, ora sottoposta a isolamento, è diventata focolaio. E ancora si attende l'esito degli ultimi tamponi.

In compenso in città aumentano i guariti dal Coronavirus. Oggi in base ai dati forniti dalla Regione se ne registrano 8. Il più giovane ha 26 anni, il più anziano 78. E non c'è stato nessun nuovo positivo.

Tutti negativi anche i risultati dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dalla Asl ai circa cento soggetti (tra pazienti e operatori) del centro di riabilitazione Santa Cecilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA