© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitavecchia e il comprensorio non riescono a sconfiggere il Coronavirus. Oggi ancora un bollettino pesante, seppure senza vittime (nel comprensorio della Asl Roma 4 se ne registrano però due a Manziana e Ladispoli): 14 i positivi al Covid, di cui 11 in città, 2 ad Allumiere e 1 a Santa Marinella. Di questi, 6 sono operatori sanitari del San Paolo (5 di Civitavecchia e 1 di Allumiere) e fanno parte di vari reparti: Dialisi, Rianimazione, Pediatria e Medicina. Insomma, il cluster dell'ospedale si conferma attivo. E anche in modo preoccupante, visto che le unità coinvolte sono numerose.Da segnalare che tra i 6 positivi di Civitavecchia che non sono operatori sanitari, ci sono sicuramente i bebè e le loro mamme contagiati al reparto di Ginecologia. Di sicuro sono risultati positivi 4 bambini (ricoverati al Bambin Gesù di Palidoro) e quattro mamme, quindi è probabile che solo 6 di loro siano della città e un'altra mamma con piccolo siano invece di comuni non facenti parte del distretto F1.