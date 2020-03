Il virus ha fatto un'altra vittima nel territorio di Civitavecchia, la diciannovesima dall'inizio dell'epidemia. A spegnersi nella notte al San Paolo è stato un uomo di 55 anni residente a Santa Marinella ma conosciuto anche a Civitavecchia dal momento che gestiva il ristorante "Pappa e Ciccia" di via Aurelia Nord.

L'uomo era affetto da anni da problemi renali e per questo era seguito presso l'unità di Dialisi dell'ospedale cittadino dove si recava per sottoporsi ai trattamenti. I suoi clienti e i suoi tanti amici hanno lasciato pensieri e messaggi di cordoglio sulla sua pagina facebook. Ultimo aggiornamento: 13:07