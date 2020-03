Ultimo aggiornamento: 17:00

Non si è fatto in tempo a gioire per i primi due contagiati guariti dal Coronavirus, che Civitavecchia piange altre due vittime e stavolta non anziane, purtroppo. La Asl ha infatti comunicato che sono deceduti un uomo di 60 anni che era ricoverato al Pronto soccorso del San Paolo, e un 63enne già trasferito nelle settimane scorse allo Spallanzani di Roma. Entrambi erano di Civitavecchia e soffrivano di altre patologie ma non molto gravi (sembra ipertensione).Ma le brutte notizie della giornata non finiscono qui. Sono stati infatti registrati altri sette positivi. Ben 4 sono operatori sanitari: uno del reparto di Medecina dell'ospedale, uno della Cardiologia sempre del San Paolo, finora rimasta esclusa dal contagio, mentre due, altra pessima novità, sono dell'Hospice oncologico Carlo Chenis sulla Braccianese, luogo a anorme rischio visto che vi sono ricoverati malati terminali. Gli altri nuovi casi riguardano un paziente di Medicina, uno della Rsa Madonna del Rosario (i due cluster cittadini) e un cittadino non ricoverato. Da segnalare anche un nuovo infetto, il quarto, ad Allumiere.In totale, dall'inizio dell'epidemia, a Civitavecchia si sono registrati 117 contagi, con 11 deceduti (più due di Santa Marinella e Allumiere) e 2 guariti.