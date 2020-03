© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci si era illusi che il trend dei positivi al Coronavirus nel nostro territorio fosse cominciato a scendere, ma ancora non è così. A gelare le speranze dei civitavecchiesi e dei cittadini del comprensorio, i dati forniti pochi minuti fa dalla Asl.In città si sono registrati 14 nuovi casi. Tre sono pazienti della Rsa Madonna del Rosario, il principale focolaio locale, due sono ricoverati al reparto di Medicina del San Paolo (un residente di Ladispoli e un paziente senza fissa dimora), l'altro cluster territoriale, e in più ci sono altri nove contagiati.A questi vanno aggiunti i due di Tolfa già annunciati (il medico di famiglia e la sorella) e un infetto sia a Santa Marinella che ad Allumiere (per ora non si sa di chi si tratti).In totale, dall'inizio dell'epidemia, si contano 103 positivi a Civitavecchia (più il malato senza fissa dimora), 10 a Santa Marinella, 7 a Tolfa (ma al Comune ne risultano 6) e 2 ad Allumiere.Registrati anche un positivo ad Anguilara e un altro caso del quale non è stato possibile risalire alla residenza