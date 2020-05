Civitavecchia, due settimane senza il virus. E Santa Marinella è quasi "Covid free"

Due settimane piene senza nuovi contagi da Coronavirus. Il bollettino regionale non smentisce le indicazioni degli ultimi tempi e conferma che Civitavecchia e il comprensorio per ora hanno sconfitto il Covid. Una notizia importante, soprattutto perchè fa sperare in una buona ripresa economica nella stagione estiva.

Continuano ad aumentare anche i guariti. Oggi in città se ne è registrato un altro: così coloro che hanno sconfitto il virus salgono a quota 230, mentre i positivi ancora "attivi" scendono a 26.

Buone notizie anche a Santa Marinella. Oggi 2 i guariti: la Perla del Tirreno si avvia quindi a essere "Covid free", visto che al momento i contagiati "attivi" sono rimasti solo 2.