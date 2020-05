Civitavecchia, i malati "attivi" di Covid sotto le 30 unità

Un'altra bella infornata di guariti e il Coronavirus fa sempre meno paura. Il bollettino regionale appena uscito, oltre a non registrare nuovi positivi per il tredicesimo giorno di fila, parla di altre 7 persone che hanno sconfitto il Covid a Civitavecchia più una a Santa Marinella.

Un'ottima notizia, soprattutto per la città, dove al momento i contagiati "attivi", cioè ancora in cura e in isolamento sono rimasti 27. I guariti salgono invece a 229.

Pian piano sta diventando "Covid free" anche Santa Marinella. Con il guarito di oggi, infatti, nella Perla del Tirreno i positivi "attivi" sono soltanto 4 e coloro che hanno superato la malattia salgono a 28. Tra qualche giorno il territorio comunale potrebbe quindi essere totalmente libero dal Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA