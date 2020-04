Una tragedia senza fine quella che sta investendo gli anziani della Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia e i loro familiari. Ieri nella struttura di via Buonarroti si è registrata l'ennesima vittima del Coronavirus, un 83enne residente in città. Si tratta del ventiduesimo decesso di persone contagiate a Civitavecchia o nel comprensorio. Un dimostrazione che in questa zona il numero dei morti continua a essere molto più elevato che altrove.

Del resto, La Madonna del Rosario è ormai un focolaio conclamato da tempo e probabilmente è quello da cui ha preso il via l'ampia diffusione del virus che ha colpito anche l'ospedale San Paolo, altro cluster, dove fino a ieri sono risultati positivi 30 operatori sanitari tra medici e infermieri.

