Civitavecchia, controlli anti-Covid della Polizia: 1200 persone fermate e 24 multe

Un fine settimana di massicci controlli quello appena passato che comprendeva anche il Primo maggio. Pattuglie della Polizia hanno effettuato verifiche e posti di blocco sia a Civitavecchia che nei comuni vicini e nelle strade di loro competenza per controllare il rispetto delle norme anti-Covid disposte dal Presidente del Consiglio Conte.

Durante l'attività, sono state oltre 1200 le persone fermate e 24 sono state multate per aver trasgredito alle regole del decreto.

Controllati anche 20 esercizi commerciali, sia a Civitavecchia che nel resto del territorio. In questo caso non sono state riscontrate irregolarità.

