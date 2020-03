© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli a tappeto della Polizia di frontiera al porto di Civitavecchia per il Coronavirus. In particolare le verifiche degli uomini diretti dalla dirigente Lorenza Ripamonti hanno riguardato le autocertificazioni relative agli imbarchi e gli sbarchi da e per Sicilia, Sardegna e Barcellona.Complessivamente a oggi sono state controllate 7.767 autocertificazioni, 4.285 delle quali riguardanti passeggeri e marittima da e per le navi in partenza o provenienti da Barcellona. Cinque le persone denunciate per l'inosservanza delle misure contenute nel decreto del Presidente del consiglio dell'8 marzo scorso. Inoltre è stato arrestato un italiano proveniente da Barcellona e diretto a Napoli sul quale pendeva un ordine di custodia cautelare del Tribunale di Rimini per il reato di usura.La Polizia di frontiera in questi giorni è stata impegnatissima anche nei controlli di sicurezza per il trasferimento a Fiumicino in modalità protetta, a bordo di pullman, di passeggeri e marittimi sbarcati dallee navi da crociera. In questo ambito gli uffici hanno rilasciato 250 visti di transito per i marittimi sbarcanti. La dirigente per questo grande lavoro, oltre al personale del suo Commissriato, ringrazia gli addetti della Pas e i militari della Guardia di Finanza per la collaborazione.