Civitavecchia, i ristoratori "blindano" l'assessora al Commercio Pescatori

Alzata di scudi in favore dell’assessore al Commercio in queste ore di febbrili discussioni in merito a un possibile rimpasto in seno alla giunta del sindaco Tedesco. «Trovo sconcertante, soprattutto in questo periodo di grande crisi economica, dopo aver legato con l’assessore al Commercio Claudia Pescatori e aver portato avanti idee, progetti e discorsi, solo pensare di poterla sostituire – esordisce così un post a firma Andrea Palmieri (gestore di una pizzeria a piazza Fratti, nonché personaggio molto conosciuto negli ambienti politici cittadini, ndc) e oggetto di diverse condivisioni sui social -. Il commercio è in ginocchio e la politica pensa alla spartizione delle poltrone. Se dovesse accadere ci troveremmo a dover ricominciare tutto daccapo e sinceramente non ne abbiamo voglia e molti di noi non hanno tempo ed energia. Spero che la politica ed i politici possano iniziare a rispettare il lavoro dei cittadini e capiscano che sono eletti come rappresentanti dei civitavecchiesi e non dei romani o dei partiti. Se devono qualcosa, lo devono a noi. Smettetela di litigare e pensate alla città, altrimenti andatevene a casa».Anche il portavoce dei ristoratori del centro storico Luca Lupidi si è schierato, come diversi altri commercianti, in difesa di una continuità di azione amministrativa che, in caso di sostituzione dell’assessora Pescatori, potrebbe subire dei pericolosi rallentamenti.