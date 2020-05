Civitavecchia, primo confronto Comune-commercianti sulla crisi: abbozzate le misure di sostegno

Ultimo aggiornamento: 21:18

«Ci aspettavamo la partecipazione da parte di tutti gli assessori coinvolti e un’organizzazione della discussione più razionale, per settori di attività con specificità diverse. Non siamo particolarmente soddisfatti, ci auguriamo che il Comune abbia però recepito le nostre istanze e che al prossimo appuntamento arrivino risposte concrete». Serpeggia un po’ di delusione fra gli esercenti pubblici che questa mattina, all’aula Pucci del Pincio, hanno partecipato in audizione alla Commissione consiliare convocata per affrontare i temi legati alla ripartenza e alla crisi del commercio. Delusione dovuta essenzialmente all’aver fatto confluire in un’unica discussione rappresentanti di categorie con interessi diversi, con il risultato di aver generato un dibattito vasto, lungo (quasi 4 ore) ed eterogeneo, che rischia di allungare i tempi delle risposte.Sconto del 30% delle aliquote Tari per i mesi di chiusura e pagamento posticipato (e dilazionato) nel corso dell’anno 2021 («ma previa approvazione del bilancio di previsione», sottolinea il Comune); aumento del 50% delle aree occupazione esterne suolo pubblico (“dehors”); ampliamento Ztl nei centri storici, con interdizione dei parcheggi dalle 18,30 alle 3 (nel periodo estivo). Queste alcune delle proposte che sono state oggetto di una condivisione maggiore fra commercianti e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Altro argomento importante, la necessità di prorogare le concessioni demaniali e comunali di stabilimenti balneari e chioschi che sono prossime alla scadenza.«Il primo incontro in commissione è stato proficuo e partecipato - il commento dell'assessore al Commercio Claudia Pescatori - Credo sia la sede giusta per avanzare proposte davanti all'amministrazione comunale interamente rappresentata. Ho ascoltato idee sensate, per alcune ne va verificata la fattibilità, ma lo spirito che ha contraddistinto la commissione è stato di estrema condivisione di intenti per dare risposte in tempi rapidi per quanto di competenza di un ente locale. Ovviamente il grido degli esercenti è rivolto anche agli enti sovraordinati, Regione e Governo, verso i quali ci chiedono di rappresentare le loro istanze. Da questo punto di vista non ci tireremo indietro. Per quanto riguarda la prossima riunione garantisco che sarà divisa per comparti, così da avere maggior tempo per approfondire le varie tematiche e arrivare a soluzioni più efficaci».Per il Pincio erano presenti l’assessore al Commercio Pescatori, l’assessore alle Attività produttive Sandro De Paolis. Fra i consiglieri, Attig (che presiede anche la commissione), Perello, Galizia, Morbidelli, Piendibene, D’Antò, Cacciaputoti, Boschini, Marino, Lecis e Petrelli. Il prossimo appuntamento della discussione è fissato a martedì prossimo 12 maggio, quando una delegazione dei commercianti potrà intervenire nuovamente in Commissione.