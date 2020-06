Virus, dopo i nuovi casi i contagi si femrmano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'impennata con il contagio di due giovani, un 19enne e una 28enne, con relativa quarantena per diversi familiari e amici, riprende il trend in discesa del Covid. Oggi in città e nel comprensorio nessun nuovo positivo e neanche decessi. Notizia, quest'ultima, incoraggiante, visto che i bollettini degli ultimi due giorni avevano registrato il decesso di ben 7 anziani delle Rsa focolaio Madonna del Rosario e Bellosguardo. Decessi avvenuti in ospedali romani nelle settimane scorse e conteggiati solo ora, ma pur sempre dolorosi.Anche perchè, come si legge sempre dal bollettino regionale, complessivamente le vittime del Coronavirus dall'inizio dell'epidemia a Civitavecchia sono 41 su un totale di 293 contagiati. La percentuale è di circa il 14%.Oggi casella zero anche per i guariti. Coloro che hanno suprato il Covid restano quindi 241, mentre i positivi "attvi" sono ormai soltanto 11 in città, 2 a Santa Marinella e uno ad Allumiere.