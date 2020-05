Da domani si torna a messa tra i banchi della chiesa. Dopo il decreto firmato da Cei e Governo, a confermare la notizia attesa dai fedeli è il grande intervento di sanificazione della Cattedrale di Civitavecchia. Su richiesta del parroco don Cono Firringa, venerdì mattina per oltre due ore il capillare lavoro è stato compiuto dagli uomini del Settimo Reggimento difesa Cbrn Cremona, con sede alla caserma Piave. Dopo aver supportato anche la Asl per garantire che molte strutture sanitarie della Regione fossero sanificate, il personale specialistico del Reggimento continua a essere impegnato in tutta Italia.

Salutata l'ultima domenica, oggi, da messa in streaming, da domani ogni parroco celebrerà nella propria chiesa, ferme restando le rigide regole di sicurezza, per primo il distanziamento di 1,5 metri tra fedeli e ostia solo su mani con guanti. Cattedrale a parte, come si sono organizzate le altre parrocchie? Ognuna ha provveduto per proprio conto alla sanificazione obbligatoria. C'è chi celebrerà all'aperto: «La nostra chiesa, da 150 posti a sedere, ora ne conta 40 spiega il parroco smart di San Liborio, don Federico Boccacci, nel mezzo di una riunione G meet con i capi Scout alle 18,30 di oggi celebreremo nel nostro piazzale da 120 posti. Molti parrocchiani hanno dato disponibilità volontaria per smistare l'ingresso e sanificare, così ho organizzato i turni in un calendario». Ai Cappuccini, i 160 posti della settecentesca chiesa si sono ridotti a 51, ma niente paura: domani le attività liturgiche riprenderanno con una messa all'aperto (ore 18) proprio nella solennità del patrono San Felice da Cantalice: «Cogliamo tale coincidenza come un segno della Provvidenza che manifesta la sua vicinanza, invitandoci a proseguire il nostro cammino», spiega il parroco, padre Antonio Matalone. Sul sito Fb dei Salesiani c'è il nuovo programma: alla parrocchia Sacra Famiglia celebrazioni nell'ampio cortile, nei giorni feriali (ore 7 e 18) e festivi (ore 11 e 18). La messa delle 11 continua a essere ripresa in streaming sul canale youtube Cinecircolo XXI. Le confessioni si faranno all'aperto.

Ultimo aggiornamento: 13:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA