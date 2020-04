I luoghi di residenza delle persone più fragili nel mirino delle istituzioni di Civitavecchia. Da ieri la Rsa Bellosguardo di Boccelle, dove sono risultati positivi al Coronavisrus 49 soggetti (35 pazienti e 14 operatori), è sottoposto a cordone sanitario. In altre parole, la struttura è isolata: nessuno può entrare o uscire (se non gli addetti per i cambi di turno e i fornitori), né passarci davanti. A presidiare il centro ci sono pattuglie dei carabinieri e militari dell'Esercito che controllano la zona H24.

Ma anche la Asl è mobilitata per controllare che il Covid non si espanda ulteriormente in strutture dove si vive in comunità. Dopo i sopralluoghi della scorsa settimana alla stessa Bellosguardo e al Santo Volto di Santa Marinella (qui tutti gli ospiti e gli addetti sono negativi al virus), ieri gli ispettori della Roma 4, guidati dal direttore generale Giuseppe Quintavalle in persona, con tanto di tuta isolante, occhiali, maschera e guanti, si sono recati al centro di riabilitazione Santa Cecilia, Lì hanno verificato le condizioni dei pazienti e dell'edificio (positivo il giudizio degli esperti sulla situazione trovata) e poi hanno sottoposto tutti, personale e degenti, ai tamponi. All'inizio della prossima settimana si conosceranno gli esiti.

Da lunedì, inoltre, la squadra della Asl continuerà i sopralluoghi in tutte le Rsa, case di riposo e strutture di lungodegenza di Civitavecchia e del comprensorio, in particolare Santa Marinella. In questi due comuni se ne contano infatti almeno una ventina.

