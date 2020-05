Civitavecchia, oltre dieci sanzioni per gli assembramenti al Pirgo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serate e nottate di superlavoro per gli agenti del Commissariato quelle di venerdì e sabato. La riapertura dei locali sul lungomare del Pirgo e l'obbligo di evitare assembramenti, mantenere le distanze e indossare le mascherine, infatti, non è stato osservato da tutti.I poliziotti hanno effettuato soprattutto attività di prevenzione, presidiando la zona fin dalle 19, ora dalla quale l'ordinanza del sindaco Ernesto Tedesco consentiva l'accesso a via Thaon de Revel a non più di 250 avventori contemporaneamente.Nonostante i frequenti passaggi e le ripetute raccomandazioni degli agenti, però, le trasgressioni sono state notevoli e alla fine la Polizia è stata costretta a elevare oltre dieci sanzioni, sia ai gestori dei locali che a cittadini, per il mancato rispetto delle normative e dell'ordinanza. In particolare le multe hanno riguardato la mancata osservanza delle regole sul distanziamento sociale e la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario consentito.Il Commissariato, soprattutto in seguito ai comportamenti non corretti riscontrati, invita sia i titolari di locali che gli avventori a rispettare le norme. In particolare l'uso delle mascherine nei luoghi chiusi e anche all'aperto ove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. Ricorda inoltre che la violazioni di tali regole continuerà a essere punita con multe che vanno dai 400 ai 1000 euro e, in caso di reiterazione da parte degli esercenti, nella chiusura immediata del locale.