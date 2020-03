© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano appena andati a comprare la droga, ma si sono imbattuti in una volante della polizia che stava eseguendo i controlli tesi a verificare il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19. I poliziotti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno notato su Corso Marconi due ragazzi che, alla loro vista, hanno gettato in terra un involucro. Una volta raccolto, gli agenti si sono accorti che quell’involucro era pieno di marijuana. I poliziotti sono poi riusciti a risalire al pusher dal quale i due giovani si erano riforniti. Lo hanno rintracciato ed hanno perquisito la sua abitazione.In casa i poliziotti hanno sequestrato diverse dosi di marijuana, per un totale di poco meno di 50 grammi di erba, un bilancino di precisione e 270 euro in contanti. Arrestato, il 38enne originario di Civitavecchia, dovrà rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.