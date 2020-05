Civitavecchia, ancora una giornata a zero contagi

Anche per oggi, il bollettino regionale riporta una situazione più che positiva sia per Civitavecchia che per i comuni del comprensorio. I numeri, anche per oggi, rimangono stabili. Nessun nuovo contagio né nuovi guariti che, solo nel territorio di Civitavecchia, sono diventati 199. Dall'inizio dell'epidemia si sono ammalate 289 persone e di queste 56 sono ancora positive.

Proseguono, intanto, i test sierologici sia sul personale medico ed infermieristico dei presidi ospedalieri che sui medici delle farmacie e degli studi ambulatoriali. © RIPRODUZIONE RISERVATA