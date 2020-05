Civitavecchia, virus quasi sparito: il San Paolo esce dalla rete regionale degli ospedali covid

Dopo 48 ore di zero contagi il bollettino regionale, diramato nel pomeriggio, ascrive nella lista dei positivi un altro civitavecchiese. E' l'unico caso regitrato in tutto il territorio della Asl Roma 4. Invece, una donna, sempre di Civitavecchia, in isolamento domiciliare, è guarita.

Dati che comunque confermano il rallentamento ormai prolungato del virus che, Rsa focolaio a parte, è ormai quasi sparito.

Non a caso, da domani al San Paolo verrà chiuso il reparto Covid. Tutti i pazienti sono stati dimessi e ora inizieranno pulizie e sanificazioni prima di procedere alla riapertura del reparto di Medicina. © RIPRODUZIONE RISERVATA